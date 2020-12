Milan, la Liga su Castillejo: lo spagnolo ha chiarito i piani – Ultime ANews (Di sabato 26 dicembre 2020) In Spagna molti club sarebbero sulle tracce di Samu Castillejo, ma la volontà del giocatore non è rivolta alla cessione. Quello di Samu Castillejo è un percorso ancora altalenante con la maglia del Milan. Al momento 19 presenze per il giocatore spagnolo, condite da tre gol e due assist tra coppe e campionato. Proprio in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieANews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 dicembre 2020) In Spagna molti club sarebbero sulle tracce di Samu, ma la volontà del giocatore non è rivolta alla cessione. Quello di Samuè un percorso ancora altalenante con la maglia del. Al momento 19 presenze per il giocatore, condite da tre gol e due assist tra coppe e campionato. Proprio in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito Serie.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ma secondo El Mundo Deportivo questo non basta a Castillejo, che avrebbe pensato a un ritorno in grande stile nella Liga. Non tutti però sorridono a Milanello: tra i giocatori che non ...

Ormai quasi ci siamo, anche se le trattative apriranno ufficialmente lunedì 4 gennaio, molti sono già i discorsi intavolati, che attendono soltanto di essere messi nero su bianco.

(Pianeta Milan) Ma secondo El Mundo Deportivo questo non basta a Castillejo, che avrebbe pensato a un ritorno in grande stile nella Liga. Non tutti però sorridono a Milanello: tra i giocatori che non ...Ormai quasi ci siamo, anche se le trattative apriranno ufficialmente lunedì 4 gennaio, molti sono già i discorsi intavolati, che attendono soltanto di essere messi nero su bianco. Ne sa qualcosa il Mi ...