Michelle Hunziker | Natale in famiglia con mega cenone

Leggi su solodonna

(Di sabato 26 dicembre 2020)inper. L’esplosiva conduttrice svizzera ha organizzato una coi fiocchi a casa per il marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste, la primogenita Aurora Ramazzotti e la mamma Ineke. Il Coronavirus non ha spento l’entusiasmo di. Anche in tempo di lockdown la simpaticissima conduttrice, reduce da una straordinaria edizione di All Together Now, ha voluto regalare il suo entusiasmo e il Articolo completo: dal blog SoloDonna