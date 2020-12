“Mi sento fuori contesto”, nuova crisi di Andrea Zenga al GF Vip ma su Twitter è una star (Di sabato 26 dicembre 2020) Andrea Zenga continua a sentirsi fuori contesto nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex protagonista di Temptation Island non sa invece che su Twitter è particolarmente amato e sta diventando tra i “protetti” del web. “Mi sento fuori contesto”, nuova crisi di Andrea Zenga ma su Twitter è amatissimo Zenga nel pomeriggio ha nuovamente analizzato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 26 dicembre 2020)continua a sentirsinella Casa del Grande Fratello Vip. L’ex protagonista di Temptation Island non sa invece che suè particolarmente amato e sta diventando tra i “protetti” del web. “Mi”,dima suè amatissimonel pomeriggio hamente analizzato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

sonoilgrinch : RT @matiofubol: @sonoilgrinch eravamo in bagno dell'università, mi sento uno stimolo pazzesco per cagare, tengo duro, passa qualche minuto… - matiofubol : @sonoilgrinch eravamo in bagno dell'università, mi sento uno stimolo pazzesco per cagare, tengo duro, passa qualche… - CV0SEN : ho la tl piena di romione shippers. mi sento fuori luogo - MeglioVilma : @ziagiuli Io col freddo ho il culo peso, a scuola stanno sempre fuori tutti impermeabilizzati, mi sento a posto con… - SnowyEdwige : RT @noghecreo: mi sento fuori luogo in ogni situazione, come se non c’entrassi niente con tutto ciò che mi circonda -