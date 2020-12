Meteo verso Neve forte al Nord Italia. Bufere altrove (Di sabato 26 dicembre 2020) Meteo inizio settimanaLa tendenza Meteo per il periodo sino a martedì 29 assume ormai un’ottima affidabilità di previsione. Da giorni e giorni era previsto il transito sull’Italia di una perturbazione associata ad aria fredda per Natale, e una seconda più intensa perturbazione associata ad una profonda area di Bassa Pressione per lunedì 28. Il giorno Natale abbiamo avuto una modesta intrusione di aria fredda artico marittima, associata ad una perturbazione. Oggi avremo un miglioramento al Nord Italia, con un’accentuazione del freddo. Molte nubi, piogge, rovesci di pioggia nel resto d’Italia con la perturbazione che gradualmente però andrà via. Niente freddo per il Sud Italia e la Sicilia, da queste parti avremo correnti meridionali, e poi occidentali, per tornare ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 dicembre 2020)inizio settimanaLa tendenzaper il periodo sino a martedì 29 assume ormai un’ottima affidabilità di previsione. Da giorni e giorni era previsto il transito sull’di una perturbazione associata ad aria fredda per Natale, e una seconda più intensa perturbazione associata ad una profonda area di Bassa Pressione per lunedì 28. Il giorno Natale abbiamo avuto una modesta intrusione di aria fredda artico marittima, associata ad una perturbazione. Oggi avremo un miglioramento al, con un’accentuazione del freddo. Molte nubi, piogge, rovesci di pioggia nel resto d’con la perturbazione che gradualmente però andrà via. Niente freddo per il Sude la Sicilia, da queste parti avremo correnti meridionali, e poi occidentali, per tornare ...

