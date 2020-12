Meteo Verona | nuovo peggioramento

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 26 dicembre 2020)Ilsusarà spesso nuvoloso, con precipitazioni. Non sono da escludere fenomeni di nevischio. Lunedì è atteso maltempo intenso, con forte vento. Domenica 27: poco nuvoloso. Temperatura da -0°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 1011 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche massime 21 Km/h. Zero Termico: circa 600 metri. Lunedì 28: nuvoloso con rovesci, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 17 mm. Temperatura da 0°C a 6°C. Pressione atmosferica media: 990 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Nord/Nord-Est 14 Km/h, raffiche massime 64 Km/h. Zero Termico: circa 900 metri. Martedì 29: nubi sparse con rovesci. Stima Pioggia 4 mm. Temperatura da -1°C a 7°C. Pressione atmosferica media: 996 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest 5 Km/h, raffiche massime 18 Km/h. Zero ...