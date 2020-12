Meteo Italia nel lungo periodo | dal freddo al gelo? Ipotesi

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 26 dicembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Anzitutto permetteteci di augurare a tutti Voi, cari lettori, un sereno Natale. Non è facile, lo sappiamo, non è stato facile per nessuno ma giunti a ridosso del nuovo anno l’augurio è che le cose possano finalmente migliorare. Per quanto riguarda le condizioniclimatiche la parola miglioramento, in questo momento, dobbiamo accantonarla. Dobbiamo parlare, al contrario, di imminente peggioramento. Il nucleoartico sta per transitare sulle nostre regioni e gli effetti non tarderanno a manifestarsi. Sia in termini di temperature, sia in termini di precipitazioni. Confermiamo le nevicate a bassissima quota, anche se non ovunque chiaramente. Dopodiché ci avvieremo spediti verso Capodanno, poi l’Epifania, undurante il quale potremmo assistere a ulteriori ...