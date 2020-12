Meteo Genova invernale, fiocchi di neve sino in città (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Meteo su Genova vedrà condizioni invernali. Lunedì, una perturbazione porterà forte vento, con aria fredda proveniente dalla Valle Padana. È attesa Bora scura, ciò potrebbe trasformare la pioggia in nevischio sino al centro città. È prevista neve in collina. I giorni successivi saranno con Meteo piuttosto variabile, si potranno verificare altre precipitazioni con ulteriori nevicate in collina. Domenica 27: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 11 Km/h, raffiche massime 36 Km/h. Zero Termico: circa 1200 metri. Lunedì 28: molto nuvoloso con rovesci, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 20 mm. Temperatura da 4°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 989 hPa, ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilsuvedrà condizioni invernali. Lunedì, una perturbazione porterà forte vento, con aria fredda proveniente dalla Valle Padana. È attesa Bora scura, ciò potrebbe trasformare la pioggia in nevischioal centro. È previstain collina. I giorni successivi saranno conpiuttosto variabile, si potranno verificare altre precipitazioni con ulteriori nevicate in collina. Domenica 27: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Est/Nord-Est 11 Km/h, raffiche massime 36 Km/h. Zero Termico: circa 1200 metri. Lunedì 28: molto nuvoloso con rovesci, molto ventoso a tratti. Stima Pioggia 20 mm. Temperatura da 4°C a 11°C. Pressione atmosferica media: 989 hPa, ...

Ultimo aggiornamento Sabato 26 Dicembre ore 11:44

A causa della perturbazione numero 10 di dicembre la settimana di capodanno si aprirà con condizioni meteo decisamente invernali ...

