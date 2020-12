Meteo di Febbraio più di Gennaio. Il gelo avrà molte chance su Italia

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 26 dicembre 2020)gelido di.Sì, avete letto bene: ildi spingersi in Europa e una volta giunto nel Vecchio Continente potrebbe evidentemente spingersi in. Vero è che affinché giunga su di noi v’è necessità di tutta una serie di elementi favorevoli e vista la complessità orografica del nostro territorio, dare tutto per scontato non va bene e non ci sogneremo mai di farlo. Però c’è un dato di fatto: lassù in alto stanno succedendo cose estremamente interessanti. Lo sapete, inutile stare a ripeterlo migliaia di volte: il Vortice Polare è sotto attacco. Tralasciando i tecnicismi delle dinamiche, che in questo momento esulano dal succo del discorso, vogliamo concentrarci su quelli che potrebbero ...