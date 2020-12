Meteo 30 giorni dell’Aeronautica Militare. Ecco un vero Inverno (Di sabato 26 dicembre 2020) L’Inverno nevoso delle Alpi. Questa previsione appare altamente probabile.Il bollettino Meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare che riportiamo nel seguito, illustra come dovrebbe essere un vero Inverno, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Questo non equivale a nevicate diffuse su tutto il territorio, perché l’Italia non è la Finlandia. Ciò lo rammentiamo perché sovente, come vero Inverno viene considerato da molti lettori una condizione atmosferica con neve gelo a quote molto basse. Ma gelo e neve, invece sono eventi Meteo eccezionali, saltuari alle nostre latitudini e soprattutto in Italia. Fanno eccezione il Nord Italia, così anche le aree più interne e montane del Centro, dove ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) L’nevoso delle Alpi. Questa previsione appare altamente probabile.Il bollettinocon validità 30diffusoche riportiamo nel seguito, illustra come dovrebbe essere un, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali. Questo non equivale a nevicate diffuse su tutto il territorio, perché l’Italia non è la Finlandia. Ciò lo rammentiamo perché sovente, comeviene considerato da molti lettori una condizione atmosferica con neve gelo a quote molto basse. Ma gelo e neve, invece sono eventieccezionali, saltuari alle nostre latitudini e soprattutto in Italia. Fanno eccezione il Nord Italia, così anche le aree più interne e montane del Centro, dove ...

Il bollettino meteo con validità 30 giorni diffuso dell’Aeronautica Militare che riportiamo nel seguito, illustra come dovrebbe essere un vero inverno, soprattutto nelle regioni centro-settentrionali.

