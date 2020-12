Messico, 4 arresti per la morte della governatrice di Puebla e del marito (Di sabato 26 dicembre 2020) Le autorità messicane hanno arrestato quattro persone in relazione all'incidente d'elicottero in cui due anni fa morirono la governatrice dello stato centrale di Puebla, Martha Alonso, e suo marito ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 dicembre 2020) Le autorità messicane hanno arrestato quattro persone in relazione all'incidente d'elicottero in cui due anni fa morirono ladello stato centrale di, Martha Alonso, e suo...

codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Messico, 4 arresti per la morte della governatrice di Puebla e del marito #messico - edisonpaviles1 : RT @MediasetTgcom24: Messico, 4 arresti per la morte della governatrice di Puebla e del marito #messico - ElegantPhenix : RT @MediasetTgcom24: Messico, 4 arresti per la morte della governatrice di Puebla e del marito #messico - MediasetTgcom24 : Messico, 4 arresti per la morte della governatrice di Puebla e del marito #messico -

Ultime Notizie dalla rete : Messico arresti Messico, 4 arresti per la morte della governatrice di Puebla e del marito TGCOM Messico, 4 arresti per la morte della governatrice di Puebla e del marito

Le autorità messicane hanno arrestato quattro persone in relazione all'incidente d'elicottero in cui due anni fa morirono la governatrice dello stato centrale di Puebla, Martha Alonso, e suo marito Ra ...

Traffico internazionale di stupefacenti: i nomi e i dettagli dell’operazione

Su delega di questa Procura Distrettuale, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto e la collaborazione della D.C.S.A. (Direzione Centrale per i Servizi Antidroga) e dello S.C.I ...

Le autorità messicane hanno arrestato quattro persone in relazione all'incidente d'elicottero in cui due anni fa morirono la governatrice dello stato centrale di Puebla, Martha Alonso, e suo marito Ra ...Su delega di questa Procura Distrettuale, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania, con il supporto e la collaborazione della D.C.S.A. (Direzione Centrale per i Servizi Antidroga) e dello S.C.I ...