Messa di Santo Stefano sabato 26 dicembre oggi in tv su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di sabato 26 dicembre 2020) Il programma della Santa Messa di Santo Stefano che sarà trasMessa su TV2000 nella giornata di oggi sabato 26 dicembre. In Italia anche durante le festività natalizie, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse diverse messe nel corso della giornata, con l’ultimo e più importante appuntamento previsto alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 19:00 – Santa Messa SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Il programma della Santadiche sarà trassunella giornata di26. In Italia anche durante le festività natalizie, a causa dell’emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse diverse messe nel corso della giornata, con l’ultimo e più importante appuntamento previsto alle ore 19. IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 19:00 – SantaSportFace.

Santo Stefano con tutta l'Italia in zona rossa ... attività sportiva rigorosamente da soli, messe vicino casa. É consentito, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, ...

Santo Stefano con tutta l'Italia in zona rossa ... attività sportiva rigorosamente da soli, messe vicino casa. É consentito, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, ...