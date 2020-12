Messa del giorno 26 Dicembre: Letture, Salmo e Vangelo (Di sabato 26 dicembre 2020) Prima Lettura At 6,8-12;7,54-60Dagli Atti degli apostoli. In quei giorni, Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilìcia e dell’Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli parlava. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, udendo le sue parole, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si ... Leggi su giornal (Di sabato 26 dicembre 2020) Prima Lettura At 6,8-12;7,54-60Dagli Atti degli apostoli. In quei giorni, Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilìcia e dell’Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli parlava. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio. Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, udendo le sue parole, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: «Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio». Allora, gridando a gran voce, si ...

CarloCalenda : Un buffone che dice idiozie è la notizia del giorno messa in evidenza da tutti i giornali italiani. Gli stessi gior… - Pontifex_it : Segui la Santa Messa nella notte - Natale del Signore, Basilica di San Pietro ore 19:30 (CET)… - RaiNews : #Messa di #Natale. Il #Papa: 'Nessuno si perda d'animo'. 'Il tempo che abbiamo non serve a piangerci addosso, ma a… - fulvio_manzoni : RT @CarloCalenda: Un buffone che dice idiozie è la notizia del giorno messa in evidenza da tutti i giornali italiani. Gli stessi giornali c… - mario0549 : RT @CarloCalenda: Un buffone che dice idiozie è la notizia del giorno messa in evidenza da tutti i giornali italiani. Gli stessi giornali c… -

Ultime Notizie dalla rete : Messa del Venezia, la messa del Patriarca: "Con le rinunce si riscopre l'essenza del Natale" La Nuova Venezia Mezzanotte silente in una Roma come in tempo di guerra

Roma mai è stata così silenziosa, sotto le Feste, se non in quel terribile inverno del ’43: occupata e umiliata, vuota di razzie e requisizioni. Metà al buio com’è, con la ...

Tra delizia e dovere: i ragazzi raccontano le esperienze nei laboratori del Panzini

Siamo la II D eno dell’IIS “Panzini” di Senigallia e vi raccontiamo alcune esperienze vissute in questo strano 2020. Seguiteci nei laboratori e vi sveleremo cosa succede dietro le quinte. Un giorno ab ...

Roma mai è stata così silenziosa, sotto le Feste, se non in quel terribile inverno del ’43: occupata e umiliata, vuota di razzie e requisizioni. Metà al buio com’è, con la ...Siamo la II D eno dell’IIS “Panzini” di Senigallia e vi raccontiamo alcune esperienze vissute in questo strano 2020. Seguiteci nei laboratori e vi sveleremo cosa succede dietro le quinte. Un giorno ab ...