Medici immigrati contro il Covid | la Francia li naturalizza E noi | che facciamo?

(Di sabato 26 dicembre 2020) Il ministro della Repubblica francese, Marlène Schiappa, ha chiesto ai prefetti di facilitare e accelerare la concessione della cittadinanza a circa settecento frae infermieri di origine straniera che – come tutti ie gli infermieri – si sono battutiil. In prima linea, ci piace dire. Ma se, come in guerra, c’è una prima linea, corre senz’altro dentro gli ospedali. Hanno dimostrato il loro attaccamento alla, ha detto Schiappa, ora tocca alladimostrare attaccamento a loro. Mi sono venuti in mente i Miserabili, non il capolavoro di Victor Hugo, ma il film del 2019 di Ladj Ly, regista quarantaduenne nato e cresciuto a Montfermeil, comune di 25mila abitanti a pochi chilometri da Parigi. Negli anni Settanta, Montfermeil diventò una città di ...