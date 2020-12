Max Coppeta | tre domande sull’Arte

Leggi su ildenaro

(Di sabato 26 dicembre 2020) L’occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatoriovisiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo dell’arte avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Azzurra Immediato L’Occhio di Leone incontra l’artista Maxper discutere d’arte e progettualità, nell’alveo di un processo ideale che Egli delinea come ‘artificio’ in grado di definire – ove e semmai necessario – una commistione tra tempo e spazio, secondo i prodromi di una fluidità inesorabile, alchemica, capace di affrontare i limiti della percezione mediante una perturbante ed illusoria, oltre che ipnotica, sintonia materica, mentre vetro, legno, specchi, plexiglass, acqua ed altri linguaggi – come quelli performativi che ruotano attorno ...