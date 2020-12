Mauro Masi al quarto mandato alla guida di Consap: dopo tre incarichi come ad, sdoppia la carica e diventa “solo” presidente (Di sabato 26 dicembre 2020) A volte ritornano. Anzi, in questo caso, non se ne sono mai andati. Parliamo di Mauro Masi, ex direttore generale della Rai che è appena stato riconfermato presidente di Consap, la società partecipata dal Mef che svolge il ruolo di assicuratore pubblico e che può gestire per il governo fondi per i risarcimenti alla collettività e ai consumatori. come amministratore delegato è stato nominato Vincenzo Federico Sanasi D’Arpe. Masi, che è già in pensione come alto dirigente della presidenza del Consiglio, in queste ultime settimane ha smosso mari e monti per restare al vertice di Consap, contrariamente a quanto recita lo statuto che prevede un massimo di tre mandati per l’ad. Anche per questo Masi ha pensato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) A volte ritornano. Anzi, in questo caso, non se ne sono mai andati. Parliamo di, ex direttore generale della Rai che è appena stato riconfermatodi, la società partecipata dal Mef che svolge il ruolo di assicuratore pubblico e che può gestire per il governo fondi per i risarcimenticollettività e ai consumatori.amministratore delegato è stato nominato Vincenzo Federico Sanasi D’Arpe., che è già in pensionealto dirigente della presidenza del Consiglio, in queste ultime settimane ha smosso mari e monti per restare al vertice di, contrariamente a quanto recita lo statuto che prevede un massimo di tre mandati per l’ad. Anche per questoha pensato di ...

In Consap vince Mauro Masi: sarà il suo quarto mandato, il terzo da presidente. Entra in consiglio di amministrazione anche Elisabetta Maggini, contro cui lo scorso anno si scagliava la grillina ...

