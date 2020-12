Massaggio cardiaco al cucciolo di elefante travolto, video pazzesco: il finale è impensabile (Di sabato 26 dicembre 2020) Un video straziante, commuovente e a lieto fine. Siamo in Thailandia, dove Mana Srivate ha eseguito dozzine di tentativi di rianimazione nei suoi 26 anni come operatore di pronto soccorso. Ma l'ultimo è speciale: ha dovuto rianimare un cucciolo di elefante, su una strada nella provincia orientale di Chanthaburi, dove i pachidermi vivono in stato selvatico. Il cucciolo era stato investito di notte da un motociclista, mentre stava attraversando col suo branco. Dunque sul posto è intervenuto Srivate, che era fuori servizio. Così l'uomo ha iniziato a praticare un Massaggio cardiaco con tutta la sua forza sul baby elefante riverso su un fianco sull'asfalto mentre altri colleghi del primo soccorso si occupavano del motociclista stordito. E dopo molti tentativi è riuscito a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Unstraziante, commuovente e a lieto fine. Siamo in Thailandia, dove Mana Srivate ha eseguito dozzine di tentativi di rianimazione nei suoi 26 anni come operatore di pronto soccorso. Ma l'ultimo è speciale: ha dovuto rianimare undi, su una strada nella provincia orientale di Chanthaburi, dove i pachidermi vivono in stato selvatico. Ilera stato investito di notte da un motociclista, mentre stava attraversando col suo branco. Dunque sul posto è intervenuto Srivate, che era fuori servizio. Così l'uomo ha iniziato a praticare uncon tutta la sua forza sul babyriverso su un fianco sull'asfalto mentre altri colleghi del primo soccorso si occupavano del motociclista stordito. E dopo molti tentativi è riuscito a ...

