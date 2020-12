Maria De Filippi lesbica? Tutta la verità dopo le indiscrezioni

Leggi su viagginews

(Di sabato 26 dicembre 2020) Per anni si è vociferato cheDefosse omosessuale: qual è lasull’orientamento sessuale della conduttrice. Nel corso degli anni di carriera televisiva le malelingue hanno diffuso voci sulla presunta omosessualità diDe. Una voce che non si basa su nulla di concreto, visto che non ci sono immagini o L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com