Maria De Filippi/ “La morte di mio papà? È stato il primo grande dolore che ho vissuto”

IlContiAndrea : Colpaccio Toffanin. Intervista a Maria De Filippi nello speciale di sabato #Verissimo Merry Xmas alle 15 - SMSNEWSOFFICIAL : IL 26 DICEMBRE, DALLE ORE 15.00, APPUNTAMENTO SPECIALE CON “VERISSIMO MERRY XMAS”. OSPITI MARIA DE FILIPPI, AL BANO… - infoitcultura : Maria De Filippi, il retroscena su Irama ad Amici: “Una penale da 100.000 euro” - infoitcultura : Maria De Filippi, bacio al famoso imprenditore: “Pazza di lui” - infoitcultura : Maria De Filippi: quanto guadagna la regina di Mediaset? -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Maria De Filippi, in pausa con Uomini e Donne e Amici, prima di congedarsi dal pubblico per il 2020, si racconta ai microfoni di Verissimo. Nella puntata speciale del programma condotto da Silvia ...La bionda “Vamp” lanciata da Maria De Filippi vorrebbe mettere da parte la televisione per dedicarsi al suo amore ritrovato. Questo è il gossip lanciato la rivista “Vero”, nel suo ultimo numero: Tina ...