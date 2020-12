Mara Venier ‘maltratta’ il domestico: lo scatto fa infuriare il web (Di sabato 26 dicembre 2020) Lo scatto di Mara Venier ha scatenato la polemica sul web, il dettaglio sullo sfondo fa infuriare i fan. Un dolce Natale per Mara Venier e la sua famiglia, la conduttrice ha passato la vigilia con il marito Nicola, la figlia Elisabetta e il nipote che ha appena compiuto 18 anni. Tuttavia, lo scatto di rito per augurare a tutti buone feste ha scatenato numerose polemiche, concluse con la risposta piccata della conduttrice. LEGGI ANCHE >>> Mara Venier cambia tutto: un incredibile regalo di Natale? LEGGI ANCHE>>> Roby Facchinetti, il gesto di Mara Venier che non ha dimenticato Mara Venier, lo scatto di Natale ... Leggi su chenews (Di sabato 26 dicembre 2020) Lodiha scatenato la polemica sul web, il dettaglio sullo sfondo fai fan. Un dolce Natale pere la sua famiglia, la conduttrice ha passato la vigilia con il marito Nicola, la figlia Elisabetta e il nipote che ha appena compiuto 18 anni. Tuttavia, lodi rito per augurare a tutti buone feste ha scatenato numerose polemiche, concluse con la risposta piccata della conduttrice. LEGGI ANCHE >>>cambia tutto: un incredibile regalo di Natale? LEGGI ANCHE>>> Roby Facchinetti, il gesto diche non ha dimenticato, lodi Natale ...

infoitcultura : Mara Venier nella posa di famiglia | Ma è una fake ? - RaffaeleDeChia3 : @brusky77 @NicolaPorro @amata_andrea 1 - Conte non da ordine, dirama le valutazioni scentifiche. 3 - La Cina, ha us… - franco_sala : RT @Stefanialove_of: Ringrazio pubblicamente Elisabetta Ferracini (figlia di Mara Venier) @eliferracini per gli auguri di buon onomastic… - Stefanialove_of : RT @Stefanialove_of: Ringrazio pubblicamente Elisabetta Ferracini (figlia di Mara Venier) @eliferracini per gli auguri di buon onomastic… - Helena_Diletta : Se le psicopatiche italiane continueranno a taggare,lux vide,Argentero,Ferzan e anche quella povera crista di Mara… -