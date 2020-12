Manovra: tra poche ore il voto alla Camera, lunedì ultimo miglio al Senato (Di sabato 26 dicembre 2020) Ultime battute per l'approvazione della legge di Bilancio che dovrà ottenere il via libera del Parlamento entro il 31 dicembre per evitare così il rischio dell'esercizio provvisorio Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 dicembre 2020) Ultime battute per l'approvazione della legge di Bilancio che dovrà ottenere il via libera del Parlamento entro il 31 dicembre per evitare così il rischio dell'esercizio provvisorio

Stelio_Bonsegna : @ElioLannutti @repubblica Io, una manovra ve la farei fare, forzata, in campagna, con zappa e pale. Imparerete tant… - UffailnickA : @euronewsit Avete letto se in #manovra o tra i progetti da finanziare col #RecoveryPlan , l'#Italia ha stanziato fo… - FrancoFranco92 : È incredibile che, tra tutti i bonus, non sia stata prevista una manovra finanziaria per aiutare quelli che a Natal… - JGiusi : @elizabethmaci @danieledv79 Si, senza dubbio c'e un puparo che manovra oltre ai 5S le menti piu deboli o piu avide… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'La #Manovra incassa la fiducia, 40 miliardi tra bonus e lavoro. Salvi esodati e Iva vaccini. Ok del P… -