Manovra: domani l'ok della Camera, da lunedì l'ultimo miglio in Senato (Di sabato 26 dicembre 2020) Sarà per l’ennesima volta una corsa contro il tempo. Anche quest’anno la Manovra arriva sul filo e il rischio di far finire il Paese in esercizio provvisorio impone tempi serratissimi in Parlamento. La maggioranza domani tornerà in aula, alla Camera, per dare il via libera dopo essere riuscita a votare, prima della pausa natalizia, solo la fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. Il testo, già oggetto di un feroce ostruzionismo da parte di Fratelli d’Italia, ha rallentato la sua corsa per le osservazioni della Ragioneria di Stato su oltre 100 poste. Per trovare la quadra, dunque, è servito un lavoro extra in commissione che ha rallentato non poco l’iter nell’emiciclo di Montecitorio. Si riprende domattina alle 10, con l’illustrazione della Manovra, mentre ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 dicembre 2020) Sarà per l’ennesima volta una corsa contro il tempo. Anche quest’anno laarriva sul filo e il rischio di far finire il Paese in esercizio provvisorio impone tempi serratissimi in Parlamento. La maggioranzatornerà in aula, alla, per dare il via libera dopo essere riuscita a votare, primapausa natalizia, solo la fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. Il testo, già oggetto di un feroce ostruzionismo da parte di Fratelli d’Italia, ha rallentato la sua corsa per le osservazioniRagioneria di Stato su oltre 100 poste. Per trovare la quadra, dunque, è servito un lavoro extra in commissione che ha rallentato non poco l’iter nell’emiciclo di Montecitorio. Si riprende domattina alle 10, con l’illustrazione, mentre ...

Si riprende domattina alle 10, con l’illustrazione della manovra, mentre dalle 13 è prevista la conclusione dei voti sugli ordini del giorno. Le dichiarazioni di voto, invece, si svolgeranno a partire ...

Il testo della Manovra arriva in Aula alla Camera domani 27 dicembre per il voto vero e proprio, dopodiché passerà al Senato il 28 dicembre per l'approvazione definitiva, scongiurando così lo spettro ...

