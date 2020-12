Manchester United, Mata: “Pogba il più forte con cui ho giocato” (Di domenica 27 dicembre 2020) Il centrocampista del Manchester United, Juan Mata, intervistato da La Media Inglese ha parlato di Paul Pogba, elogiandone le qualità: “È un centrocampista veramente forte, incredibile, ha tutte le qualità fisiche e tecniche utili per far bene nel calcio. Le sue caratteristiche sono veramente impressionanti, posso dire con tranquillità che è uno dei centrocampisti più forti con cui io abbia giocato”. Ora bisogna vedere quale sarà il futuro del francese, che sembra sempre più lontano dai Red Devils. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 dicembre 2020) Il centrocampista del, Juan, intervistato da La Media Inglese ha parlato di Paul, elogiandone le qualità: “È un centrocampista veramente, incredibile, ha tutte le qualità fisiche e tecniche utili per far bene nel calcio. Le sue caratteristiche sono veramente impressionanti, posso dire con tranquillità che è uno dei centrocampisti più forti con cui io abbia”. Ora bisogna vedere quale sarà il futuro del francese, che sembra sempre più lontano dai Red Devils. SportFace.

