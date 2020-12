Mamma ho perso l’aereo, i fans scoprono un complotto omicida nascosto nel film (Di sabato 26 dicembre 2020) I fans del famoso film natalizio “Mamma ho perso l’aereo” sembrano aver scoperto un complotto omicida nascosto nel film: ecco di cosa si tratta. Per decenni i fans di “Mamma ho perso l’aereo” sembrano aver trascurato l’enorme fallimento genitoriale di Kate e Peter McCallister. Solo a metà di un volo che viaggia a più di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 26 dicembre 2020) Idel famosonatalizio “ho” sembrano aver scoperto unnel: ecco di cosa si tratta. Per decenni idi “ho” sembrano aver trascurato l’enorme fallimento genitoriale di Kate e Peter McCallister. Solo a metà di un volo che viaggia a più di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ashedbln : RT @lessdblngdr: ? avevo perduto fiducia nel mondo senza nemmeno rendermene conto il lavoro andava a gonfie vele la casa una barca che… - teuta_59 : RT @mbx1900: La notte scorsa anche mio suocero ci ha lasciati. Aveva 92 anni ed era una persona squisita. In 28 giorni moglie ha perso la… - bendbln : RT @lessdblngdr: ? avevo perduto fiducia nel mondo senza nemmeno rendermene conto il lavoro andava a gonfie vele la casa una barca che… - 0sparklingwater : Raga non sono l'unica che odia Mamma ho perso l'aereo, VERO???? - Frances47226166 : RT @mbx1900: La notte scorsa anche mio suocero ci ha lasciati. Aveva 92 anni ed era una persona squisita. In 28 giorni moglie ha perso la… -