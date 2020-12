Mamma devastata | ladro le ruba regali di Natale per 5000 dollari per la figlia disabile la notte della vigilia

_Pimple_ : Devastata. È stato più difficile del previsto. Senza mamma e papà tutto questo non ha più senso. Voglio stare sott… - carlogubi : Nicola. R-esistenza precaria. Come perdere con stile contro il grande capitale e una famiglia devastata dal consumi… - linofraschetti : RT @carlogubi: La 'Resistenza Precaria' dell'operaio Nicola contro il padronato e la propria famiglia disfunzionale devastata dalla TV. Con… - carlogubi : La 'Resistenza Precaria' dell'operaio Nicola contro il padronato e la propria famiglia disfunzionale devastata dall… - therealbedgirl : @briansassy DEVASTATA MAMMA MIA -

Ha picchiato i genitori fino a mandarli in ospedale ma è stato fermato e arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Celle Ligure (Savona). Un ragazzo di 19 anni, già colpito dal provv ...Un ragazzo di 19 anni, già colpito dal provvedimento di ammonimento da parte della questura per aver maltrattato la madre, il giorno di Natale ha picchiato i genitori, devastato suppellettili e mobili ...