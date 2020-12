Maltempo | temporali e neve | allerta gialla in 11 regioni dall' Emilia Romagna alla Sicilia

(Di sabato 26 dicembre 2020) Giornata di Santo Stefano all'insegna delsu gran parte dell'Italia. E' già in atto un peggioramento delle condizioni meteo al Nord, in estensione anche al resto del Paese: previste nevicate al Centro,sui versanti tirrenici al Sud e venti forti sulla Sardegna. La Protezione civile ha emesso per oggi unain 11, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e(LE PREVISIONI).

7.00 Maltempo,è allerta gialla in 11 Regioni Prosegue l'ondata ... do- ve sono previste nevicate anche a quote basse. Temporali sui versanti tirrenici meridionali e deciso rinforzo dei venti sulla ...ROMA - Prosegue l'ondata di maltempo che investe il Paese. La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla in 11 regioni: Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Bas ...