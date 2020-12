Maltempo | scatta l' allerta gialla in 11 regioni | in arrivo neve al Centro | pioggia al Sud e vento forte sulla Sardegna

Notiziedi_it : Milano, sabato sole e freddo polare, domenica ritorna il maltempo: scatta il piano neve del Comune - infoitsalute : Campania, Natale con il maltempo: scatta l'allerta - Avviso della Protezione civile da domani - infoitinterno : Maltempo: in arrivo freddo e neve, scatta allerta da Nord a Sud - infoitinterno : METEO - MALTEMPO con PIOGGIA e NEVE a BASSA QUOTA, scatta l'ALLERTA della Protezione Civile, ecco dove - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: In arrivo freddo e neve, scatta l'allerta da Nord a Sud -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo scatta

ekuonews.it

L'avviso della protezione civile per Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ...(QUI le previsioni del tempo). L’allerta maltempo, lanciata dalla Protezione civile, dà per certo un brusco calo delle temperature in tutto il Centro-Nord, in estensione anche al Sud ...