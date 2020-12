Maltempo in Toscana: neve a bassa quota, ghiaccio e vento. Nuovo codice giallo (Di sabato 26 dicembre 2020) Nelle prossime ore la Toscana sarà interessata all'ingresso di aria fredda di origine artica, accompagnato da forti venti di grecale e da residue precipitazioni, nevose anche a bassa quota. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un Nuovo codice giallo per vento e ghiaccio. Nel dettaglio i fenomeni previsti Leggi su firenzepost (Di sabato 26 dicembre 2020) Nelle prossime ore lasarà interessata all'ingresso di aria fredda di origine artica, accompagnato da forti venti di grecale e da residue precipitazioni, nevose anche a. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso unper. Nel dettaglio i fenomeni previsti

