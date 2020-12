Maldini sul figlio Daniel: “E’ al Milan perchè vale, il calcio è uno sport democratico” (Di domenica 27 dicembre 2020) Paolo Maldini ha parlato così del suo rapporto con il figlio Daniel, calciatore rossonero, nell’intervista concessa a Rai 2:“Vive ancora a casa con noi, ma a Milanello ci salutiamo in modo normalissimo, come accadeva a me con mio padre. Siamo tranquilli perché il calcio è uno sport democratico, lui è qui perché vale. A lui tante cose danno fastidio, erano le stesse cose che davano fastidio a me quando mi parlava mio padre. Alla fine le persone che ti sono vicine quando ti dicono le cose sono quelle che ti fanno più male”. Foto: Instagram personale Maldini L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 dicembre 2020) Paoloha parlato così del suo rapporto con il, calciatore rossonero, nell’intervista concessa a Rai 2:“Vive ancora a casa con noi, ma aello ci salutiamo in modo normalissimo, come accadeva a me con mio padre. Siamo tranquilli perché ilè uno, lui è qui perché. A lui tante cose danno fastidio, erano le stesse cose che davano fastidio a me quando mi parlava mio padre. Alla fine le persone che ti sono vicine quando ti dicono le cose sono quelle che ti fanno più male”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

