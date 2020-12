Macerata, la 78enne trovata morta in casa aveva chiamato il Centro Antiviolenza (Di sabato 26 dicembre 2020) La donna di 78 anni trovata morta nella propria abitazione la sera della vigilia di Natale a Montecassiano (Macerata) aveva contattato il Centro Antiviolenza "Sos Donna" del capoluogo di provincia, fissando per il 29 dicembre un appuntamento con un legale. Per gli inquirenti, questo elemento consolida l'ipotesi che il decesso possa essere legato a tensioni in famiglia. Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 dicembre 2020) La donna di 78 anninella propria abitazione la sera della vigilia di Natale a Montecassiano (contattato il"Sos Donna" del capoluogo di provincia, fissando per il 29 dicembre un appuntamento con un legale. Per gli inquirenti, questo elemento consolida l'ipotesi che il decesso possa essere legato a tensioni in famiglia.

