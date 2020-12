"Ma non poteva usare il preservativo?". La bomba della super-star italiana su Maradona: tutta la verità (Di sabato 26 dicembre 2020) Si torna a parlare di Diego Maradona, il fuoriclasse argentino morto ormai più di un mese fa. E se ne parla per le parole di Raffaella Carrà, che in una lunga intervista al Corriere della Sera si sbottona sul Pibe de Oro. Infatti rivela che Maradona le disse di voler fare Sanremo con lei, ma la Carrà gli replicò: "Diego, tu in questo momento sei stato fermato all'aeroporto perché hai problemi con l'Agenzia delle Entrate in Italia, e vuoi fare Sanremo? Io sarei felice, per me sarebbe un colpaccio, ma lo dico per il tuo bene: non guadagni una lira, ti prenderà tutto lo Stato e la stampa ti massacrerà". Dunque, nulla di fatto. Ma la Carrà si spende anche in una battuta sulla battaglia per l'eredità dell'argentino che è iniziata dopo la sua morte, tra figli e presunti figli illegittimi. Una battuta che lascia il segno: "Ora purtroppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Si torna a parlare di Diego, il fuoriclasse argentino morto ormai più di un mese fa. E se ne parla per le parole di Raffaella Carrà, che in una lunga intervista al CorriereSera si sbottona sul Pibe de Oro. Infatti rivela chele disse di voler fare Sanremo con lei, ma la Carrà gli replicò: "Diego, tu in questo momento sei stato fermato all'aeroporto perché hai problemi con l'Agenzia delle Entrate in Italia, e vuoi fare Sanremo? Io sarei felice, per me sarebbe un colpaccio, ma lo dico per il tuo bene: non guadagni una lira, ti prenderà tutto lo Stato e la stampa ti massacrerà". Dunque, nulla di fatto. Ma la Carrà si spende anche in una battuta sulla battaglia per l'eredità dell'argentino che è iniziata dopo la sua morte, tra figli e presunti figli illegittimi. Una battuta che lascia il segno: "Ora purtroppo ...

SkyTG24 : Il tradizionale discorso alla nazione della regina #Elisabetta non poteva non parlare del #Covid 'Anche nelle notti… - davidecalabria2 : Non poteva esserci modo migliore per concludere questo 2020. Adesso ricarichiamo le energie per tornare più forti d… - RaiTre : .@AscanioCelestin racconta una favola 'tradizionale' ambientata in una città che non esiste, Milano. Racconta di un… - ciemmeelle : RT @ilmigliorista1: @danielerielli @ciemmeelle Ma qualcuno può spiegare perché tutti i vaccini devono andare dal Brennero a Roma e poi risa… - 55_lunatica : La Queen non poteva che essere capo ship! Grazie Stefy?? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : non poteva Raffaella Carrà: “Il 31 spacco tutto”. Poi la rivelazione su Maradona: “Non poteva usare… Il Fatto Quotidiano Vaccino anti-Covid: dall'efficacia ai rischi. Le 35 risposte dell'Aifa alle domande più frequenti

Il vaccino contro il Covid, che inizierà a essere somministrato domenica 27 dicembre in Italia, non provoca la malattia né alterazioni... Scopri di più ...

Zona rossa, le regole sugli spostamenti: per fare la spesa si può uscire dal proprio Comune

Chi ha messo il naso fuori di casa in questi giorni non ha potuto non percepire quanto sia leggera la zona rossa natalizia: tutto, o quasi, è basato sul nostro autogoverno e ...

Il vaccino contro il Covid, che inizierà a essere somministrato domenica 27 dicembre in Italia, non provoca la malattia né alterazioni... Scopri di più ...Chi ha messo il naso fuori di casa in questi giorni non ha potuto non percepire quanto sia leggera la zona rossa natalizia: tutto, o quasi, è basato sul nostro autogoverno e ...