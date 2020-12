L’ultima trovata del presidente del Turkmenistan contro la Covid-19: «Mangiate liquirizia» (Di sabato 26 dicembre 2020) Gurbanguly Berdymukhamedov, il dittatore dentista e con la passione per il rap, ha rimarcato la sua linea ambigua – per usare un eufemismo – sul nuovo Coronavirus. Nelle dichiarazioni fatte pubblicamente, senza fare riferimenti a studi scientifici autorevoli, il presidente del Turkmenistan ha proposto la la liquirizia come terapia per «neutralizzare lo sviluppo del Sars-CoV-2». «Scienziati di tutto il mondo stanno ricercando rimedi efficaci per il coronavirus, e uno di questi potrebbe essere la radice di liquirizia», ha dichiarato Berdymukhamedov. Secondo lui, tale alimento naturale «impedisce lo sviluppo del Coronavirus». Per essere efficace, basterebbe «anche una bassa concentrazione di un estratto acquoso di liquirizia. Ha un effetto neutralizzante». Il dittatore, rimarcando che il ... Leggi su open.online (Di sabato 26 dicembre 2020) Gurbanguly Berdymukhamedov, il dittatore dentista e con la passione per il rap, ha rimarcato la sua linea ambigua – per usare un eufemismo – sul nuovo Coronavirus. Nelle dichiarazioni fatte pubblicamente, senza fare riferimenti a studi scientifici autorevoli, ildelha proposto la lacome terapia per «neutralizzare lo sviluppo del Sars-CoV-2». «Scienziati di tutto il mondo stanno ricercando rimedi efficaci per il coronavirus, e uno di questi potrebbe essere la radice di», ha dichiarato Berdymukhamedov. Secondo lui, tale alimento naturale «impedisce lo sviluppo del Coronavirus». Per essere efficace, basterebbe «anche una bassa concentrazione di un estratto acquoso di. Ha un effetto neutralizzante». Il dittatore, rimarcando che il ...

