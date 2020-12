Lukaku, il ct Martinez lo esalta: “Nessuno come lui in Europa…” (Di sabato 26 dicembre 2020) Roberto Martinez, ct della Nazionale belga, si coccola Romelu Lukaku. Il commissario tecnico del Belgio è stato protagonista di una lunga intervista al quotidiano De Morgen in cui ha parlato anche del suo feeling con l'attaccante dell'Inter definito unico in tutta Europa.Lukaku: le parole del ct Martinezcaption id="attachment 1005179" align="alignnone" width="681" Lukaku (getty images)/caption"Ho avuto un debole per Lukaku da quando era con me all'Everton a diciannove anni e ha giocato le sue prime 24 partite di Premier League", ha detto Martinez. "Le sue parole a France Footbal? Va beh, si sa come fanno i media: puoi dire novantanove volte su cento volte le cose giuste, ma quella citazione sarà evidenziata e verrà messa in più risalto delle ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) Roberto, ct della Nazionale belga, si coccola Romelu. Il commissario tecnico del Belgio è stato protagonista di una lunga intervista al quotidiano De Morgen in cui ha parlato anche del suo feeling con l'attaccante dell'Inter definito unico in tutta Europa.: le parole del ctcaption id="attachment 1005179" align="alignnone" width="681"(getty images)/caption"Ho avuto un debole perda quando era con me all'Everton a diciannove anni e ha giocato le sue prime 24 partite di Premier League", ha detto. "Le sue parole a France Footbal? Va beh, si safanno i media: puoi dire novantanove volte su cento volte le cose giuste, ma quella citazione sarà evidenziata e verrà messa in più risalto delle ...

ItaSportPress : Lukaku, il ct Martinez lo esalta: 'Nessuno come lui in Europa...' - - infoitsport : Inter, senti il ct Martinez: 'Lukaku? Non vedo altri in Europa fare ciò che fa lui' - infoitsport : Belgio, Martinez esalta Lukaku: “Non vedo nessuno in Europa che possa fare quello che fa lui” - fcin1908it : Belgio, Martinez esalta Lukaku: 'Non vedo nessuno in Europa che possa fare quello che fa lui' -… - infoitsport : Roberto Martinez: 'Lukaku? Non vedo altri in Europa fare ciò che fa lui. Non diamo peso alle sue parole' -