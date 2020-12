Lozano ha preso il 2020 e lo ha ribaltato (Di sabato 26 dicembre 2020) Il 2020 chiude il cerchio di un anno pallonaro che ci ha visti singhiozzare, gioire, morire e risorgere per poi ritornare a domandarsi “Chi siamo? Si ma dove andiamo?”. Se il 2020 fosse un calciatore sarebbe sicuramente Hirving Lozano che ha smesso i panni del pacco per divenire finalmente l’acquisto più azzeccato del biennio. Forte, veloce, cattivo, goleador, l’unico che regge l’attacco azzurro ed il solo che vede gli altri sedersi mentre sfreccia e sforna assist. I messicani erano impazziti, increduli, sgomenti. Il loro idolo, la loro freccia miseramente derisa nelle agorà televisive partenopee. Opinionisti, intenditori, commentatori, ex dirigenti tutti uniti a beffeggiare sia Ancelotti – che lo aveva richiesto – sia il calciatore addirittura capace di far rimpiangere la meteora Edu Vargas. Insomma , ha preso il ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilchiude il cerchio di un anno pallonaro che ci ha visti singhiozzare, gioire, morire e risorgere per poi ritornare a domandarsi “Chi siamo? Si ma dove andiamo?”. Se ilfosse un calciatore sarebbe sicuramente Hirvingche ha smesso i panni del pacco per divenire finalmente l’acquisto più azzeccato del biennio. Forte, veloce, cattivo, goleador, l’unico che regge l’attacco azzurro ed il solo che vede gli altri sedersi mentre sfreccia e sforna assist. I messicani erano impazziti, increduli, sgomenti. Il loro idolo, la loro freccia miseramente derisa nelle agorà televisive partenopee. Opinionisti, intenditori, commentatori, ex dirigenti tutti uniti a beffeggiare sia Ancelotti – che lo aveva richiesto – sia il calciatore addirittura capace di far rimpiangere la meteora Edu Vargas. Insomma , hail ...

napolista : #Lozano ha preso il 2020 e lo ha ribaltato Lo hanno deriso, insieme ad #Ancelotti che lo aveva voluto, ora invece… - NapoliVertical : @fulviobocchetti Con Ancelotti abbiamo preso Fabian Meret Lozano. Ma non abbiamo dato a Carletto un giocatore trasc… - Frank_edom : @GA7_Official c’erano le qualità per poter fare queste cose, oggi chi ha preso il posto dei titolari dell’epoca non… - mille9ventisei : @EmanueleFire @napolista @MalfiToto la campagna acquisti la fa il ds e il presidente, non solo l'allenatore, che vo… - Biagio692 : RT @napolista: #LazioNapoli 2-0, pagelle / Mister Veleno è l’allenatore della normalizzazione di De Laurentiis L’atteggiamento del Napoli è… -

Ultime Notizie dalla rete : Lozano preso Lozano ha preso il 2020 e lo ha ribaltato - ilNapolista ilnapolista Lozano ha preso il 2020 e lo ha ribaltato

Lo hanno deriso, insieme ad Ancelotti che lo aveva voluto, ora invece tutti sanno che il Napoli malmesso e acciaccato, disorientato e singhiozzante, ha un punto fermo con la fame di un predestinato.

I voti secondo il Mattino degli azzurri subentrati

L'unico ad aver preso il voto secondo il Mattino è l'attaccante messicano Hirving Lozano, ha stretto i denti dopo la botta subita contro la Lazio ed ...

Lo hanno deriso, insieme ad Ancelotti che lo aveva voluto, ora invece tutti sanno che il Napoli malmesso e acciaccato, disorientato e singhiozzante, ha un punto fermo con la fame di un predestinato.L'unico ad aver preso il voto secondo il Mattino è l'attaccante messicano Hirving Lozano, ha stretto i denti dopo la botta subita contro la Lazio ed ...