Loving Vincent la trama del film “dipinto” su Rai 3 sabato 26 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di sabato 26 dicembre 2020)ilsuVan Gogh26su Rai 3 alle 22,e trailerilsu Rai 3 alle 22 del 26, primosu tela in cui le opere diVan Gogh prendono vita per raccontare la sua arte e le sue esperienze così profonde e complesse. Diretto da Dorota Kobiela e Hugh Welchman dalla durata di 4 minuti, iluscito al cinema in Italia in modalità evento per tre giorni è diventato ilevento più visto di sempre con oltre 1,2 milioni di euro e 130 mila spettatori accorsi a vederlo....