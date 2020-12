Long Covid, c’è un nuovo sintomo associato al ciclo mestruale (Di sabato 26 dicembre 2020) Long Covid, ovvero quell’insieme di sintomi che su alcune persone continuano a persistere dopo l’avvenuta guarigione dal Coronavirus, e che comprendono il più delle volte senso di affaticamento, stanchezza, respiro corto, malesseri di vario genere. Disturbi che perdurano anche per settimane, ai quali sembra aggiungersi adesso un ulteriore strascico dovuto alla malattia e che riguarda cambiamenti nei cicli mestruali delle donne. Leggi su vanityfair (Di sabato 26 dicembre 2020) Long Covid, ovvero quell’insieme di sintomi che su alcune persone continuano a persistere dopo l’avvenuta guarigione dal Coronavirus, e che comprendono il più delle volte senso di affaticamento, stanchezza, respiro corto, malesseri di vario genere. Disturbi che perdurano anche per settimane, ai quali sembra aggiungersi adesso un ulteriore strascico dovuto alla malattia e che riguarda cambiamenti nei cicli mestruali delle donne.

Stanchezza, dolore, senso di affaticamento, mancanza di respiro: migliaia di persone hanno riscontrato sintomi persistenti dopo aver superato il coronavirus. Ma ora emerge un nuovo sintomo. Che colpis ...

