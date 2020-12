Liverpool, Klopp spegne il caso Salah: “L’unico motivo per andare via da qui è… il meteo” (Di sabato 26 dicembre 2020) Mohamed Salah scontento della sua situazione al Liverpool? Non per Jurgen Klopp che spegne ogni malumore possibile messo in evidenza dalla stampa locale e non in queste settimane. L'egiziano, prima con un'intervista ad AS e poi con presunti problemi per via della fascia da capitano non assegnatagli, aveva fatto molto parlare ed è servito l'intervento in perfetto stile "Klopp" per mettere, almeno per ora, fine ai tanti rumors.Intervenuto ai microfoni del Guardian, il manager tedesco ha detto: "L'unico motivo per lasciare il Liverpool in questo momento è il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei club più grandi del mondo. Paghiamo bei soldi, abbiamo uno stadio sensazionale con tifosi eccezionali, abbiamo una tifoseria in tutto il ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) Mohamedscontento della sua situazione al? Non per Jurgencheogni malumore possibile messo in evidenza dalla stampa locale e non in queste settimane. L'egiziano, prima con un'intervista ad AS e poi con presunti problemi per via della fascia da capitano non assegnatagli, aveva fatto molto parlare ed è servito l'intervento in perfetto stile "" per mettere, almeno per ora, fine ai tanti rumors.Intervenuto ai microfoni del Guardian, il manager tedesco ha detto: "L'unicoper lasciare ilin questo momento è il. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei club più grandi del mondo. Paghiamo bei soldi, abbiamo uno stadio sensazionale con tifosi eccezionali, abbiamo una tifoseria in tutto il ...

