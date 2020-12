Liverpool, Klopp scherza: “Salah via solo per il meteo” (Di sabato 26 dicembre 2020) “Le voci sull’addio di Salah? Non saprei cosa aggiungere, l’unica ragione per lasciare Liverpool oggi sarebbe il meteo. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei più grandi club del mondo. Guadagniamo bene, abbiamo uno stadio sensazionale e favolosi tifosi in tutto il mondo. E poi il nostro colore è il rosso, il più bello. Non possiamo forzare le persone a restare qui, ma veramente non capisco perché qualcuno dovrebbe volersene andare”. Così il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha scherzato sulle indiscrezioni legate ad una cessione in futuro di Mohamed Salah. Secondo alcuni rumors, l’ex Roma sarebbe scontento e avrebbe chiesto la cessione. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) “Le voci sull’addio di? Non saprei cosa aggiungere, l’unica ragione per lasciareoggi sarebbe il. Quale altra ragione potrebbe esserci? Questo è uno dei più grandi club del mondo. Guadagniamo bene, abbiamo uno stadio sensazionale e favolosi tifosi in tutto il mondo. E poi il nostro colore è il rosso, il più bello. Non possiamo forzare le persone a restare qui, ma veramente non capisco perché qualcuno dovrebbe volersene andare”. Così il tecnico delJurgenhato sulle indiscrezioni legate ad una cessione in futuro di Mohamed. Secondo alcuni rumors, l’ex Roma sarebbe scontento e avrebbe chiesto la cessione. SportFace.

SmorfiaDigitale : Caso Salah, Klopp: 'Lunica ragione per lasciare Liverpool oggi sarebbe il meteo' - infoitsport : Klopp scherza sul caso Salah: 'L'unico motivo per lasciare Liverpool è il meteo' - infoitsport : Caso Salah, Klopp: 'Lunica ragione per lasciare Liverpool oggi sarebbe il meteo' - Fprime86 : RT @SkySport: Klopp sul futuro di Salah: 'Non c'è motivo di lasciare Liverpool, ma non forziamo nessuno' - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Caso Salah, Klopp: 'Lunica ragione per lasciare Liverpool oggi sarebbe il meteo' -