LIVE Sci alpino, Prova Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris ritrova l’amata Stelvio (Di sabato 26 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima Prova cronometrata della Discesa di Bormio, la cui gara ufficiale andrà in scena lunedì 28 dicembre e sarà valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile. Sulla mitica Stelvio gli atleti oggi studieranno le linee ideali per fare la differenza in gara e capire dove sarà possibile attaccare o meno. Una pista che è una seconda casa per l’altoatesino Dominik Paris, che ha già vinto in carriera per sei volte (cinque in Discesa) e che punta proprio a queste gare per ritrovare smalto e condizione dopo un inizio complicato. L’azzurro, rientrato tre settimane fa in ... Leggi su oasport (Di sabato 26 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e bentrovati alladella primacronometrata delladi, la cui gara ufficiale andrà in scena lunedì 28 dicembre e sarà valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di scimaschile. Sulla miticagli atleti oggi studieranno le linee ideali per fare la differenza in gara e capire dove sarà possibile attaccare o meno. Una pista che è una seconda casa per l’altoatesino, che ha già vinto in carriera per sei volte (cinque in) e che punta proprio a queste gare perre smalto e condizione dopo un inizio complicato. L’azzurro, rientrato tre settimane fa in ...

