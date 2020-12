LIVE – Reggio Emilia-Cantù, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 26 dicembre 2020) La 13° giornata di Serie A1 2020/2021 si apre con la sfida del PalaBigi tra Unahotels Reggio Emilia e Acqua S.Bernardo Cantù. I lombardi vanno in cerca di punti in casa degli Emiliani che stanno esprimendo una grande basket nei confini nazionali. Sabato 26 dicembre alle ore 20.30 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Reggio Emilia-Cantù 1?- Doppio errore in lunetta di Elegar, 2-0 20.25- Buonasera amici di Sportface e benvenuti alla DIRETTA testuale di Reggio Emilia-Cantù SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) La 13° giornata diA1si apre con la sfida del PalaBigi tra Unahotelse Acqua S.Bernardo. I lombardi vanno in cerca di punti in casa deglini che stanno esprimendo una grande basket nei confini nazionali. Sabato 26 dicembre alle ore 20.30 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA1?- Doppio errore in lunetta di Elegar, 2-0 20.25- Buonasera amici di Sportface e benvenuti allatestuale diSportFace.

