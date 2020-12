L’infettivologo Burioni risponde a Heather Parisi sul rifiuto del vaccino: “Se si ammala si attacca” (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo le dichiarazioni rilasciate da Heather Parisi, relative al rifiuto del vaccino, L’infettivologo Burioni le risponde a muso duro: “Se si ammala si attacca”. Covid, Heather Parisi: “Non mi vaccino” In una recente intervista Heather Parisi, in relazione al discorso Covid e vaccini aveva pubblicamente dichiarato: “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo le dichiarazioni rilasciate da, relative aldellea muso duro: “Se sisi”. Covid,: “Non mi” In una recente intervista, in relazione al discorso Covid e vaccini aveva pubblicamente dichiarato: “Io e la mia famiglia non faremo ilL'articolo proviene da Leggilo.org.

mattinodipadova : Vaccini sì, vaccini no. E il no alle fiale della soubrette Heather Parisi non passa certo inosservato. Come non pas… - nuova_venezia : Vaccini sì, vaccini no. E il no alle fiale della soubrette Heather Parisi non passa certo inosservato. Come non pas… - tribuna_treviso : Vaccini sì, vaccini no. E il no alle fiale della soubrette Heather Parisi non passa certo inosservato. Come non pas… - CorriereAlpi : Vaccini sì, vaccini no. E il no alle fiale della soubrette Heather Parisi non passa certo inosservato. Come non pas… - girasole962 : RT @_DAGOSPIA_: 'HEATHER PARISI? SE SI AMMALA SI ATTACCA AL TRAM' – L’INFETTIVOLOGO BURIONI FA LA CERETTA... -

Ultime Notizie dalla rete : L’infettivologo Burioni Coronavirus, Tarro e Burioni: la ballata dei virologi (tuttologi) | Padiglione Italia di Aldo Grasso Corriere della Sera