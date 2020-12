Ligue 1 | Raymond Domenech | l’ex commissario tecnico della Nazionale francese torna a sedere in panchina

(Di sabato 26 dicembre 2020)è ufficialmente il nuovo allenatore del Nantes.Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club di1 ha reso noto che l'exha sottoscritto un contratto valido fino al termine di questa stagione. Il Nantes dopo 17 giornate di campionato è 16esimo in classifica.embedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/FCNantes/status/1342887902284378114"

Erano 27 stagioni che l'ex ct della Francia (noto anche per i commenti contro Ranieri, Juventus e Atalanta) non allenava per un club.Ligue 1, Domenech è il nuovo allenatore del Nantes. l'ex ct della francia dovrà risollevare le sorti del club al momento sedicesimo ...