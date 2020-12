Leicester-United termina 2-2 E Ancelotti vola al secondo posto

SkySport : Con #LeicesterManUnited inizia il Boxing Day LIVE su Sky: 6 partite in 10 ore! - panditfootball : Babak pertama usai. Leicester City 1-1 Manchester United - PremierShowIT : Leicester e United si dividono la posta in palio con un pari spettacolare. Le Foxes rimontano due volte i Red Devil… - CasaDoEsporteOF : Leicester City 2x2 Manchester United ? Rashford ²³' ??? Bruno Fernandes ? Barnes ³¹' ??? Maddison ? Bruno Fernande… - cmdotcom : #BoxingDay : spettacolo tra Leicester e Man United, finisce 2-2. Vince il City, vola l’#Everton: #Ancelotti è secon… -

Ultime Notizie dalla rete : Leicester United

Oggi sono andate in scena sei partite valide per la 15ma giornata. Leicester e Manchester United hanno pareggiato per 2-2, i padroni di casa hanno riacciuffato i Reds all’85mo con un autogol di ...Gli uomini di Ancelotti si prendono così il secondo posto a -2 dai Reds e scavalcano in un colpo solo Leicester e Manchester United sfruttando al meglio il 2-2 del King Power Stadium. Si mangia ...