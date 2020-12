Leicester-Manchester United oggi in tv, Premier League: orario e diretta streaming (Di sabato 26 dicembre 2020) Sabato 26 dicembre alle ore 13:30 Leicester e Manchester United aprono il programma della quindicesima giornata della Premier League 2020/2021, il classico Boxing Day che da anni rappresenta un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati. Sfida d’alta classifica al King Power Stadium, dal momento che si sfidano la seconda e la terza forza del campionato con le Foxes che precedono di appena un punto i Red Devils. Un match davvero imperdibile, che sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football ma anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Sarà ovviamente possibile seguire la partita anche in diretta streaming grazie a Sky Go, mentre Sportface non vi farà perdere nulla con formazioni ufficiali, news, highlights e molto altro ... Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Sabato 26 dicembre alle ore 13:30aprono il programma della quindicesima giornata della2020/2021, il classico Boxing Day che da anni rappresenta un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati. Sfida d’alta classifica al King Power Stadium, dal momento che si sfidano la seconda e la terza forza del campionato con le Foxes che precedono di appena un punto i Red Devils. Un match davvero imperdibile, che sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football ma anche in 4K HDR con Sky Q Satellite. Sarà ovviamente possibile seguire la partita anche ingrazie a Sky Go, mentre Sportface non vi farà perdere nulla con formazioni ufficiali, news, highlights e molto altro ...

