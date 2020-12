Leicester-Manchester United | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 26 dicembre 2020) Ecco le scelte definitive dei due allenatori per, la sfida che alle 13.30 aprirà il Boxing Day della Premier League:(4-2-3-1): Schmeichel; Justin, Fofana, Evans, Castagne; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. All. Rodgers.(4-2-3-1): De Gea; Lindelof, Bailly, Maguire, Shaw; Fred, McTominay; James, Fernandes, Rashford; Martial. All. Solskjaer. Foto: Twitter Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.