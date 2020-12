L’Egitto non cura chi rinchiude in carcere a Tora: i prigionieri malati lasciati soli. “Crimine paragonabile al tentato omicidio” (Di sabato 26 dicembre 2020) Il regime egiziano ingabbia i prigionieri di coscienza dentro la prigione statale di Tora e poi butta via le chiavi. Il livello di civiltà di uno Stato si basa anche sulla qualità della detenzione e in Egitto, soprattutto da un paio di mesi a questa parte, il governo ha deciso di non ascoltare più le richieste di cure urgenti da parte di chi soffre. Lo stesso Patrick Zaki, arrestato il 7 febbraio scorso e in cella nella sezione Scorpio II da inizio marzo, pochi giorni fa ha denunciato di essere “fisicamente e mentalmente esausto”. In un periodo mai così delicato a causa dell’emergenza pandemica (con una curva dei contagi e delle vittime da Covid in netta e costante crescita), il regime ha deciso di abbassare il livello e la frequenza delle cure nei confronti dei carcerati. Dall’inizio del 2020, stando a quanto riferito da un report del centro anti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020) Il regime egiziano ingabbia idi coscienza dentro la prigione statale die poi butta via le chiavi. Il livello di civiltà di uno Stato si basa anche sulla qualità della detenzione e in Egitto, soprattutto da un paio di mesi a questa parte, il governo ha deciso di non ascoltare più le richieste di cure urgenti da parte di chi soffre. Lo stesso Patrick Zaki, arrestato il 7 febbraio scorso e in cella nella sezione Scorpio II da inizio marzo, pochi giorni fa ha denunciato di essere “fisicamente e mentalmente esausto”. In un periodo mai così delicato a causa dell’emergenza pandemica (con una curva dei contagi e delle vittime da Covid in netta e costante crescita), il regime ha deciso di abbassare il livello e la frequenza delle cure nei confronti dei carcerati. Dall’inizio del 2020, stando a quanto riferito da un report del centro anti ...

flashmaticgun : RT @giuliocavalli: Tutti a restituire la Legion d’Onore. Bene, ma l’Italia è ben peggio di Macron se non ferma la vendita delle armi all’Eg… - IndignataL : @RosyBianco1 @FalcettaNiccolo @matteosalvinimi Non ho detto questo. Se sei cristiano, sii cristiano fino in fondo.… - tommasosodano : RT @Lu52603367: Il primo pensiero di Natale va a #PatrickZaki in carcere in Egitto solo perché pensa da uomo libero. L'Italia non può abba… - Teresa02247224 : RT @Lu52603367: Il primo pensiero di Natale va a #PatrickZaki in carcere in Egitto solo perché pensa da uomo libero. L'Italia non può abba… - Ginevra_Styles_ : Siete pazzi che inviate a Natale foto o video di Pier con Giulia, le volete proprio male, tra l’altro il bacio non… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Egitto non L'intervista a Di Maio: "Conte non subisca le pressioni. Sciogliamo i nodi e ripartiamo" Corriere della Sera