Le piste da sci potrebbero non riaprire il 7 gennaio. Cts boccia linee guida regionali: "Ancora carenze" (Di sabato 26 dicembre 2020) Le piste da sci potrebbero non riaprire il 7 gennaio: il Cts boccia le linee guida delle Regioni. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, che scrive: La riapertura degli impianti — prevista nell'attuale Dpcm per il 7 gennaio — era già stata ritenuta prematura dai gestori, ma durante l'ultima riunione del 24 dicembre gli esperti hanno rilevato numerose «carenze» nel piano consegnato dai governatori e indicato tutte le «necessità» per ripartire in sicurezza. Diversi i punti che dovranno essere rivisti o aggiornati. Il Cts sottolinea: "Una parte rilevante degli impianti di risalita presenta caratteristiche tali da poter essere assimilati ai mezzi di trasporto pubblico locale, con possibilità di rischio alto in alcune ore".

