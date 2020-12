Le migliori newsletter che ti sei perso nel 2020 (Di sabato 26 dicembre 2020) Sarà colpa del lockdown, che ci ha a costretti a casa, prigionieri dei nostri schermi, a scrutare feed regolati da algoritmi bislacchi. O sarà il desiderio di fare qualcosa, qualsiasi cosa, mentre il mondo scorreva violentissimo lì fuori. Comunque sia, il 2020 ha portato con sé, tra le altre cose, una nuova ondata di newsletter – e di lettori e lettrici di newsletter. Per newsletter qui intenderemo un prodotto giornalistico o pseudo giornalistico, una sorta di blog che vive sulla posta elettronica, e non i prodotti pubblicitari e spammosi che conosciamo da tempo. A seconda di come si osserva il panorama, le newsletter sono sulla cresta dell’onda da ormai qualche anno, con una crescita continua che non sembra (ancora) placarsi. E a seconda dei punti di vista, a decretarne il successo è stata la morte di ... Leggi su wired (Di sabato 26 dicembre 2020) Sarà colpa del lockdown, che ci ha a costretti a casa, prigionieri dei nostri schermi, a scrutare feed regolati da algoritmi bislacchi. O sarà il desiderio di fare qualcosa, qualsiasi cosa, mentre il mondo scorreva violentissimo lì fuori. Comunque sia, ilha portato con sé, tra le altre cose, una nuova ondata di– e di lettori e lettrici di. Perqui intenderemo un prodotto giornalistico o pseudo giornalistico, una sorta di blog che vive sulla posta elettronica, e non i prodotti pubblicitari e spammosi che conosciamo da tempo. A seconda di come si osserva il panorama, lesono sulla cresta dell’onda da ormai qualche anno, con una crescita continua che non sembra (ancora) placarsi. E a seconda dei punti di vista, a decretarne il successo è stata la morte di ...

night_review : RT @gditom: Stasera, come ogni venerdì da oltre sette anni, arriva la Newsletter di @night_review. E sarà la prima di due con le migliori s… - NRedizioni : RT @gditom: Stasera, come ogni venerdì da oltre sette anni, arriva la Newsletter di @night_review. E sarà la prima di due con le migliori s… - us_insider : RT @gditom: Stasera, come ogni venerdì da oltre sette anni, arriva la Newsletter di @night_review. E sarà la prima di due con le migliori s… - simmetricaMente : Non ho fatto una lista delle scelte migliori del 2020 ma iscrivermi alla newsletter di @aboutwoolf ci rientrerebbe… - gditom : Stasera, come ogni venerdì da oltre sette anni, arriva la Newsletter di @night_review. E sarà la prima di due con l… -

Ultime Notizie dalla rete : migliori newsletter Da Dostoevskij a Capote: al Piccolo Teatro regali da ascoltare IL GIORNO I dati della settimana sul coronavirus in Italia

Nonostante significhi ancora una media di oltre 525 morti al giorno, è il dato settimanale migliore da circa un mese e mezzo. Le cose da sapere sul coronavirus La newsletter del Post sul coronavirus ...

Buon Natale e Buona Liberazione!

Il messaggio di fine anno di Marco Travaglio: "Mai avremmo potuto immaginare, un anno fa, ciò che è accaduto in questo maledetto 2020" [Continua a leggere] ...

Nonostante significhi ancora una media di oltre 525 morti al giorno, è il dato settimanale migliore da circa un mese e mezzo. Le cose da sapere sul coronavirus La newsletter del Post sul coronavirus ...Il messaggio di fine anno di Marco Travaglio: "Mai avremmo potuto immaginare, un anno fa, ciò che è accaduto in questo maledetto 2020" [Continua a leggere] ...