Lazio | gli auguri Lotito spopolano sui social | «Buon Natale a Lotito & Friends» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 dicembre 2020) Sta circolando molto suiundinatalizi che ha per protagonista il presidente dellaClaudioSta circolando molto suiundinatalizi che ha per protagonista il presidente dellaClaudio. Una clip diventata virale per via dell’ambientazione e del look del numero uno biancoceleste: giacca marrone extralarge e lunga sciarpa al collo. Ecco le immagini Oh Dio che risate!! ??? Ma che ha detto??? C’è un???? a tutti i romanisti ??? pic.twitter.com/oZ8vmfhiQO — Clauz (@Claudio Clouds) December 25, ...