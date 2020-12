Laura Torrisi, il disturbo di cui soffre da anni: com’è cambiata la sua vita dopo la diagnosi (Di sabato 26 dicembre 2020) La bellissima Laura Torrisi racconta a Ok Salute il disturbo con cui è costretta a convivere da anni: dalla scoperta alle sue abitudini oggi. L’abbiamo conosciuta nel 2006 durante la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi: da allora Laura Torrisi ha spiccato il volo nel firmamento delle star L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 26 dicembre 2020) La bellissimaracconta a Ok Salute ilcon cui è costretta a convivere da: dalla scoperta alle sue abitudini oggi. L’abbiamo conosciuta nel 2006 durante la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello, all’epoca condotto da Alessia Marcuzzi: da alloraha spiccato il volo nel firmamento delle star L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

FelicianiElio : Non è il modo più aristocratico per esprimermi ma sta Laura Torrisi è una gran fica ((;))???????? - doppiav86102783 : Le curve di Laura Torrisi patrimonio dell'umanità, d'oggi in poi mangerò più riso. - commendador_ : @elastiicheart @paradzayn Guarda sono d’accordo con te , ma è anche vero che coloro che fanno parte dei reality, fi… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Laura Torrisi - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOMBA SEXY - Laura Torrisi -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Torrisi Laura Torrisi, per Natale nel lettone in pigiama: sorriso a mille. Splendida – FOTO Yeslife Laura Torrisi, il disturbo di cui soffre da anni: com’è cambiata la sua vita dopo la diagnosi

La bellissima Laura Torrisi racconta a Ok Salute il disturbo con cui è costretta a convivere da anni: dalla scoperta alle sue abitudini oggi. Laura Torrisi, il disturbo che l’accompagna da anni: com’è ...

Laura Torrisi, ‘passione’ inaspettata: non lo avreste mai immaginato

Laura Torrisi è una celebre attrice dotata di un talento e di una bellezza davvero straordinari: la 'passione' inaspettata che non immaginate ...

La bellissima Laura Torrisi racconta a Ok Salute il disturbo con cui è costretta a convivere da anni: dalla scoperta alle sue abitudini oggi. Laura Torrisi, il disturbo che l’accompagna da anni: com’è ...Laura Torrisi è una celebre attrice dotata di un talento e di una bellezza davvero straordinari: la 'passione' inaspettata che non immaginate ...