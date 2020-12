Lapo Elkan regalo pazzesco: 450 mila euro alle famiglie colpite dal Covid (Di sabato 26 dicembre 2020) L’imprenditore Lapo Elkann, tramite la Fondazione Laps, da lui creata, ha devoluto 450 mila euro per l’acquisto di generi di prima necessità destinati alle famiglie più colpite dalla pandemia in Italia, Portogallo e Israele. “La solidarietà è un faro da seguire”, ha commentato Lapo. Lapo Elkann ha fatto una speciale donazione natalizia di 450 mila euro. Il rampollo della Famiglia Agnelli, presidente di Fondazione Laps, ha devoluto l’ingente somma Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 26 dicembre 2020) L’imprenditoren, tramite la Fondazione Laps, da lui creata, ha devoluto 450per l’acquisto di generi di prima necessità destinatipiùdalla pandemia in Italia, Portogallo e Israele. “La solidarietà è un faro da seguire”, ha commentaton ha fatto una speciale donazione natalizia di 450. Il rampollo della Famiglia Agnelli, presidente di Fondazione Laps, ha devoluto l’ingente somma Articolo completo: dal blog SoloDonna

L’imprenditore Lapo Elkann, tramite la Fondazione Laps, da lui creata, ha devoluto 450 mila euro per l’acquisto di generi di prima ...

